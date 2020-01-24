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Общество

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Опочецком районе

Фото в группе «ОГИБДД МО МВД России "Опочецкий» в социальной сети «ВКонтакте».

 Автомобиль насмерть сбил пешехода в Опочецком районе, сообщается в группе «ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на 413-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель поступило в дежурную часть 24 января в 7:33. На дороге погиб 61-летний мужчина.

Фото в группе «ОГИБДД МО МВД России "Опочецкий» в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время ведется поиск водителя, который скрылся с места ДТП, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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