Мужчина погиб под колесами автомобиля в Опочецком районе
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Опочецком районе, сообщается в группе «ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на 413-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель поступило в дежурную часть 24 января в 7:33. На дороге погиб 61-летний мужчина.
В настоящее время ведется поиск водителя, который скрылся с места ДТП, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.