Великолучанин завоевал «серебро» на соревнованиях по лыжным гонкам

12:35, 24 января 2020, ПАИ

Студент великолукской государственной академии физической культуры (ВЛГАФК) Федор Назаров занял второе место на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет. Состязания проходят в Кирово-Чепецке, сообщили Псковскому агентству информации в ВЛГАФКе.

В первый день гонщики соревновались в спринте свободным стилем. Фёдор Назаров в финальном забеге пришёл на финиш вторым и стал серебряным призёром соревнований.

Состязания являются отборочными на чемпионат мира среди юниоров и молодежи, который пройдёт в немецком Обервизентале с 28 февраля по 8 марта.