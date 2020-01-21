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Великолучанин завоевал «серебро» на соревнованиях по лыжным гонкам

На фото: Федор Назаров (крайний слева).

Студент великолукской государственной академии физической культуры (ВЛГАФК) Федор Назаров занял второе место на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет. Состязания проходят в Кирово-Чепецке, сообщили Псковскому агентству информации в ВЛГАФКе.

В первый день гонщики соревновались в спринте свободным стилем. Фёдор Назаров в финальном забеге пришёл на финиш вторым и стал серебряным призёром соревнований.

Состязания являются отборочными на чемпионат мира среди юниоров и молодежи, который пройдёт в немецком Обервизентале с 28 февраля по 8 марта.

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