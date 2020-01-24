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Общество

Псковичам советуют иметь отдельную банковскую карту для покупок в интернете

Жителям Псковской области посоветовали завести отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Такую рекомендацию дал заместитель управляющего отделения по Псковской области СЗГУ Банка России Сергей Иванов на пресс-конференции 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Иванов отметил, что покупки в интернете - самое уязвимое место, где граждан могут обмануть мошенники. «Для этих целей вообще надо бы завести отдельную карту: покупать в интернете с одной, а за квартиру, например, платить - с другой», - сказал он.

Специалист также отметил, что в 97% случаях незаконного списания средств с карт используется социальная инженерия, а не взлом счета. В этой связи, по его словам, работники банка, правоохранители, представители власти ведут работу с различными группами населения и проводят финансовые уроки грамотности. «Мы провели даже серию лекция для детей, а всего у нас прошли 60 мероприятий, которые посетили 2 тысячи человек», - уточнил заместитель управляющего отделения по Псковской области СЗГУ Банка России.

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