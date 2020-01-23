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Суд рассмотрит дело пойманного в Псковской области белоруса на угнанном в Петербурге автомобиле

В суд передано дело угонщика, который был задержан в Псковской области на угнанном в Санкт-Петербурге грузовом микроавтобусе. Преступником оказался гражданин Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в ноябре 2019 года ранее неоднократно судимый и находящийся в розыске гражданин Белоруссии украл грузовой микроавтобус с различной строительной техникой и материалами со стройки, где работал в Петербурге. После этого злоумышленник покинул территорию города.

Правоохранительные органы смогли задержать подозреваемого в краже только в Псковской области.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения. Санкция пункта «в» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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