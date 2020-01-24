Полицейские поймали водителя, сбившего на грузовике мужчину в Опочецком районе

14:21, 24 января 2020, ПАИ

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» в ходе поисковых мероприятий нашли мужчину, который на грузовике насмерть сбил пешехода в Опочецком районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в местном отделении Госавтоинспекции, водителем оказался 30-летний житель города Пскова.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 61-летний мужчина, случилось утром 24 января на 413-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель.

До поимки нарушителя сотрудники ГИБДД нашли брошенную им автомашину. Предположительно, мужчина покинул место ДТП, чтобы избежать ответственности. Проводится проверка.