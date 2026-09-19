Явка на ДЭГ в Псковской области составила 82%

20:39, 19 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области к 20:00 19 сентября на избирательные участки пришло 125 723 человека. Явка составила 29,32 % без учёта ДЭГ, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.

В списки избирателей без учёта участников дистанционного электронного голосования включено 441 412 человек.

На платформе ДЭГ к этому времени проголосовало 43 948 избирателей. Явка зарегистрированных для участия в дистанционном электронном голосовании составила 82 %.