Явка на ДЭГ в Псковской области составила 82%
В Псковской области к 20:00 19 сентября на избирательные участки пришло 125 723 человека. Явка составила 29,32 % без учёта ДЭГ, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.
В списки избирателей без учёта участников дистанционного электронного голосования включено 441 412 человек.
На платформе ДЭГ к этому времени проголосовало 43 948 избирателей. Явка зарегистрированных для участия в дистанционном электронном голосовании составила 82 %.
Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.
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