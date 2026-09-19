Явка на выборы в Псковской области превысила 34% после двух дней голосования

21:07, 19 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области по итогам двух дней голосования на выборах проголосовало 34,2 % избирателей, сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов на брифинге для журналистов сегодня, 19 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Он отметил, что на избирательные участки пришло 125 723 человека (29,32 %), а на платформе ДЭГ проголосовало 43 948 избирателей (82 %).

Игорь Сопов также обратил внимание на активность избирателей, голосующих при помощи ДЭГ в ночное время.

«Ночью с пятницы на субботу проголосовало полторы тысячи человек. Это очень серьёзный результат», – подчеркнул председатель облизбиркома.

Он выразил надежду, что в воскресенье, в третий день голосования, явка значительно вырастет, поскольку многие избиратели традиционно приходят на участки именно в этот день.

«В любом случае мы всех ждём на избирательных участках, там будут открыты буфеты, организованы праздничные программы, также на всех участках у нас работают детские уголки, а впервые голосующим мы дарим подарки», – сказал Игорь Сопов.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.