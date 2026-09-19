Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

В избирком Псковской области не поступало жалоб на нарушение волеизъявления граждан

За два дня голосования на выборах в Псковской области не поступило жалоб, которые могли бы повлиять на итоги волеизъявления граждан. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов на брифинге для журналистов сегодня, 19 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Игорь Сопов. Фото: ПАИ

«Все жалобы ни в коем случае не были связаны с волеизъявлением граждан и ни в коем случае не привели ни к каким пересмотрам итогов голосования», – подчеркнул Игорь Сопов.

По его словам, в адрес комиссий поступали обращения технического характера, после чего заявители получали компетентные ответы и не доводили свои обращения до статуса официальных жалоб.

«Это технические жалобы, на которые комиссии отвечали – и заявители удовлетворялись», – резюмировал председатель облизбиркома.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



19 сентября 2026

В избирком Псковской области не поступало жалоб на нарушение волеизъявления граждан
19 сентября 2026

Явка на выборы в Псковской области превысила 34% после двух дней голосования
19 сентября 2026

Явка на ДЭГ в Псковской области составила 82%
19 сентября 2026

Омбудсмен оценил работу мобильных избирательных участков на границе в Псковской области
19 сентября 2026

Глава ЦИК РФ: Выявлены три нарушения при проведении выборов, виновные наказаны
19 сентября 2026

Общественная палата РФ предложила распространить опыт детского голосования в Псковской области на всю страну
19 сентября 2026

Псковский омбудсмен проверил ход голосования в учреждениях УФСИН России
19 сентября 2026

Избиратели активно голосуют в районах Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...