В избирком Псковской области не поступало жалоб на нарушение волеизъявления граждан

21:34, 19 сентября 2026, ПАИ

За два дня голосования на выборах в Псковской области не поступило жалоб, которые могли бы повлиять на итоги волеизъявления граждан. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов на брифинге для журналистов сегодня, 19 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Все жалобы ни в коем случае не были связаны с волеизъявлением граждан и ни в коем случае не привели ни к каким пересмотрам итогов голосования», – подчеркнул Игорь Сопов.

По его словам, в адрес комиссий поступали обращения технического характера, после чего заявители получали компетентные ответы и не доводили свои обращения до статуса официальных жалоб.

«Это технические жалобы, на которые комиссии отвечали – и заявители удовлетворялись», – резюмировал председатель облизбиркома.