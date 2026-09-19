Врач назвал способы контроля осеннего питания

22:59, 19 сентября 2026, ПАИ

С приходом осени у людей нередко растёт аппетит и усиливается тяга к калорийной пище. Как пояснил врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов в беседе с «Известиями», причина часто связана не с отсутствием силы воли, а с изменением активности, режима сна, питания и уровнем стресса.

По словам эксперта, распространённая ситуация выглядит так: человек недосыпает, сокращает двигательную активность, пропускает полноценные приёмы пищи, а вечером стремится восполнить дефицит еды за счёт сладкого или тяжёлых блюд. Поэтому, по мнению Алексея Маматова, корректировать нужно не аппетит как таковой, а факторы, которые его провоцируют.

Ключевым условием профилактики переедания врач назвал соблюдение регулярности питания: нельзя допускать слишком длительные паузы между приёмами пищи, поскольку сильный голод повышает риск избыточного потребления калорий и выбора высококалорийных продуктов.

Для баланса специалист советует включать в осенний рацион продукты, богатые белком и клетчаткой: бобовые и овощи, кисломолочные изделия, яйца, мясо и рыбу. Такая пища способствует более длительному сохранению чувства сытости и уменьшает вероятность импульсивных перекусов.

Специалист также обратил внимание на то, что желание поесть нередко отражает не физиологический голод, а усталость либо стресс. В подобных случаях рекомендуется сделать паузу: выпить стакан воды, совершить короткую прогулку или переключиться на другое занятие, после чего заново оценить потребность в еде.

При этом врач предостерегает от жёстких ограничений в качестве реакции на переедание. Резкое сокращение количества еды после срыва часто приводит к повторному сильному голоду и возвращению к прежнему режиму.

Важным элементом контроля аппетита Алексей Маматов считает поддержание физической активности. Сокращение движения осенью сказывается не только на энергозатратах, но и на общем тонусе организма. В то же время регулярная ходьба помогает сохранять привычный ритм жизни, поддерживает работу сердечно‑сосудистой системы и снижает вероятность переедания.

В заключение специалист подчеркнул, что системный подход к контролю веса не сводится к запретам отдельных блюд: его суть в выстраивании устойчивого режима, при котором переедание не служит ежедневной компенсацией недосыпа, стресса и дефицита движения. По мнению врача, именно стабильность сна, питания и активности – ключевой фактор поддержания веса в холодный сезон.