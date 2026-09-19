Российские войска с начала года освободили более 220 населённых пунктов
Военнослужащие Вооружённых сил России в ходе специальной военной операции с начала 2026 года освободили более 5 300 квадратных километров территорий и свыше 220 населённых пунктов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ сегодня, 19 сентября.
По данным ведомства, только в сентябре российские бойцы зачистили более 670 квадратных километров и освободили 27 населённых пунктов.
В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие продолжают выполнять поставленные боевые задачи и наращивать темпы наступления, которое ведётся на всех направлениях СВО.
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