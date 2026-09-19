Российские войска с начала года освободили более 220 населённых пунктов

22:48, 19 сентября 2026, ПАИ

Военнослужащие Вооружённых сил России в ходе специальной военной операции с начала 2026 года освободили более 5 300 квадратных километров территорий и свыше 220 населённых пунктов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ сегодня, 19 сентября.

По данным ведомства, только в сентябре российские бойцы зачистили более 670 квадратных километров и освободили 27 населённых пунктов.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие продолжают выполнять поставленные боевые задачи и наращивать темпы наступления, которое ведётся на всех направлениях СВО.