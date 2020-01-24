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Общество

Санитарную яму в Себеже ликвидировал регоператор «Экопром»

В Себеже региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области «Экопром» ликвидировали санитарную яму. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

На протяжении многих лет жители улицы Свободы и улицы Красноармейской в Себеже сбрасывали мусор в санитарные ямы открытого типа, которые находятся рядом с домами. Убирать яму пришлось механическим способом – при помощи вил, лопат и других подручных средств. Вместо ямы рядом поставили новые контейнеры. Мусор из них будет вывозиться по графику.

«Нами в постоянном режиме ведется работа по ликвидации ям, - отметил Сергей Пайст. - К сожалению, по области еще встречаются такие конструкции. В основном в тех районах, куда еще не дошли евростандарты. Таких районов порядка 5 -7, среди них Себежский, Пустошкиснкий, Пыталовский».

Подобную работу регоператор вел весь прошлый год – было ликвидировано около 200 санитарных ям.

Предприятие «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который функционирует на территории 11 регионов страны. В Псковской области компания начала работу после победы в конкурсном отборе.

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