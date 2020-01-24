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Общество

Псковская область примет участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти Героев»

Псковская область вошла в число регионов, которые примут участие в патриотическом проекте «Памяти Героев», приуроченному к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1954 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С сегодняшнего дня на официальном YouTube-канале можно увидеть рассказы о бойцах Красной Армии, защищавших земли Псковщины, а также повествования о подвигах уроженцев Псковского края, среди которых Александр Волков, Николай Степанов, Владимир Харитонов и другие. Созданием роликов занимаются участники волонтерского движения.

В дальнейшем рассказы о героях-соотечественниках будут распространяться в виде информационных плакатов в образовательных и культурно-досуговых учреждениях, молодежных центрах, военно-исторических музеях региона. Каждому плакату будет присвоен QR код со ссылкой на соответствующий видеоролик.

Принять участие в акции может каждый житель региона. Для этого необходимо разместить на своей странице в любой социальной сети видеорассказ о подвиге своего родственника во времена Великой Отечественной войны и прикрепить к нему хештег проекта #ПамятиГероев2020. 

Проект «Памяти Героев» реализуется в стране в соответствии с указом президента Владимира Путина. Его целью служит призыв граждан России почтить память Героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.

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