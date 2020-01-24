0
21:46
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
19:50
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
18:05
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
17:16
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
16:15
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия
15:37
Михаил Ведерников: Освобождение Великолукского района от фашистских захватчиков далось высокой ценой
14:30
Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные 25 млн рублей на квартиры для медиков
Еще новости
Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России определили приоритетные задачи на 2020 год

Расширенное заседание совета филиала, посвященное результатам деятельности Псковского филиала академии в 2019 году и приоритетным направлениям развития в 2020 году, прошло под председательством начальника филиала Академии ФСИН России Дмитрия Панарина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в мероприятии приняли участие глава города Пскова Елена Полонская, врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, а также представители силовых ведомств Псковской области.

В ходе заседания совета филиала начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что в прошедшем году вуз активно взаимодействовал с властями и правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями Псковской области, благодаря чему образовательная организация играла активную роль в жизни города и региона.

В свою очередь глава города Пскова Елена Полонская и представители власти силовых ведомств региона выразили благодарность руководству и профессорско-преподавательскому составу вуза за высокое качество подготовки выпускников, активное участие курсантов и студентов в мероприятиях, проводимых в Пскове.

С докладами и отчетами по направлениям деятельности выступили заместители начальника Псковского филиала академии и ряд руководителей структурных подразделений, которые отметили имеющиеся проблемы и недостатки в работе и обсудили с личным составом пути их решения.

Деятельность образовательной организации в 2019 учебном году признана удовлетворительной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
24 января 2020
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
24 января 2020
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
24 января 2020
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
24 января 2020
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия
24 января 2020
Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия
Михаил Ведерников: Освобождение Великолукского района от фашистских захватчиков далось высокой ценой
24 января 2020
Михаил Ведерников: Освобождение Великолукского района от фашистских захватчиков далось высокой ценой
Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные 25 млн рублей на квартиры для медиков
24 января 2020
Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные 25 млн рублей на квартиры для медиков 1
Ганзейские дни Нового времени в Пскове стали событием года по версии EFEA Awards
24 января 2020
Ганзейские дни Нового времени в Пскове стали событием года по версии EFEA Awards

Идет загрузка...