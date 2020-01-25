Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»

11:30, 25 января 2020, ПАИ

В Псковском районе на территории особой экономической зоны «Моглино» продолжается строительство завода «Титан-Полимер». В нём принимают участие более десяти псковских компаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

В настоящий момент на площадке завода по выпуску БОПЭТ-пленок готовят фундаменты производственного корпуса с привлечением псковского субподрядчика ООО «СМУ 60». В конце января планируется завершить работы по монтажу металлоконструкций. Кроме того, СМУ 60 уже сделало временные дороги на период строительства завода.

Всего в реализации проекта «Титан-Полимер» участвуют более десяти псковских организаций. Уже собраны и смонтированы модульные конструкции для административного корпуса (проектного офиса), а сервисные компании выполнили строительно-монтажные работы по сетям электроснабжения и связи.

Следующим этапом будет установка на площадке завода ограждения и организация площадки временного хранения поставляемого импортного оборудования в соответствии с требованиями ФТС.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно говорил, что к строительству завода «Титан-Полимер» необходимо привлекать организации региона. Председатель совета директоров АО «Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский заверил губернатора, что в лице предприятия Псковская область получит хорошего партнера.