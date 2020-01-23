Трое детей и пять взрослых пострадали на пожаре в Новгородской области

11:53, 25 января 2020, ПАИ

В Новгородской области в Старой Руссе из-за пожара в жилом доме пострадали восемь человек: трое детей и пять взрослых. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло 25 января около 2:30 в квартире трёхэтажного дома на первом этаже. На место прибыли спасатели, которые эвакуировали 70 человек, в том числе 20 детей. Из огня сотрудники МЧС спасли 12 человек.

Пожар тушили 37 человек, используя 12 единиц техники. В 3:09 пожар был ликвидирован. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания в квартире.