0
11:30
Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»
10:57
Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень
10:32
Александр Котов призвал псковских студентов направлять свою энергию на развитие и не бояться заявлять о себе
09:51
Градоначальники поздравили жителей Пскова с Днём студента
21:46
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
19:50
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
18:05
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
Еще новости
Общество

Конкурс на должность директора управления капитального строительства объявлен в Псковской области

В Псковской области объявлен конкурс на замещение должности директора государственного казенного учреждения региона «Управление капитального строительства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по строительству и ЖКХ Псковской области.

Документы на конкурс принимаются с 24 января ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:30 до 12:30 и с 14:30 до 17:30 до 25 февраля по адресу: Псков, улица Ленина, 6а, комитет,  кабинет № 15. Сам конкурс состоится 4 марта в 10:00 в профильном региональном комитете по адресу: Псков, улица Ленина, 6а, кабинет №1.

Претендент на должность директора управления капитального строительства должен иметь высшее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Эксплуатация зданий и сооружений», «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Государственное и муниципальное управление», либо иное высшее профессиональное образование, соответствующее функциям и конкретным задачам, возложенным на руководителя, наличие стажа работы в строительстве не менее года или стажа работы на руководящих должностях не менее года, знание основ строительства, права, трудового, административного и гражданского законодательства, знание организации финансово-хозяйственной деятельности учреждения, должен владеть теорией и практикой управления персоналом учреждения.

Конкурс проводится в два этапа: в форме тестовых испытаний (письменно) и собеседования с претендентами. Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и являющийся, по мнению комиссии, наилучшим кандидатом на должность руководителя учреждения. Справочную информацию можно получить по телефонам в Пскове: 8-(8112) 29-98-26 или 29-98-30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»
25 января 2020
Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»
Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень
25 января 2020
Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень
Александр Котов призвал псковских студентов направлять свою энергию на развитие и не бояться заявлять о себе
25 января 2020
Александр Котов призвал псковских студентов направлять свою энергию на развитие и не бояться заявлять о себе
Градоначальники поздравили жителей Пскова с Днём студента
25 января 2020
Градоначальники поздравили жителей Пскова с Днём студента
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
24 января 2020
Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении больных туберкулезом
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
24 января 2020
Строительство студенческого кампуса ПсковГУ пойдет по установленному графику
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
24 января 2020
Мероприятия в память о снятии блокады Ленинграда и жертвах Холокоста и пройдут 27 января Псковской области
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов
24 января 2020
Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов

Идет загрузка...