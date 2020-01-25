Новую систему оплаты труда медиков подготовят в России к апрелю

15:52, 25 января 2020, ПАИ

Министерство здравоохранения России планирует к апрелю разработать новую систему оплаты труда медицинских работников. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Глава Минздрава отметил, что завершение разработки плана касается «апреля месяца фактически». По его словам, остальные результаты внедрения появятся уже в течение года. Он также подчеркнул, что новая система будет учитывать важность каждого медика. По его словам, ни у кого не должно создаваться ощущения, что врач, работающий в федеральном учреждении, находится в более привилегированном положении.

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. Он отметил, что новая система будет основана на едином для всей России перечне надбавок и компенсаций.