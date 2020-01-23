Пешехода сбили на регулируемом переходе в Пскове

16:54, 25 января 2020, ПАИ

24 января около 20:40 в Пскове у дома №57а на улице Юбилейной произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбил 25-летнего молодого человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешехода с ранами головы и лица, ссадинами на конечностях доставили в больницу. По факту дорожной аварии проводится проверка. Установлено, что водитель в момент ДТП был трезв, добавили в региональном УМВД.