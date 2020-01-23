«У меня сестра умерла»: Мошенники атаковали жителей Псковской области

16:15, 26 января 2020, ПАИ

В Псковской области сотрудники полиции ежедневно фиксируют случаи мошенничества с использованием социальных сетей или сайтов объявлений. То предложат что-то купить и перевести предоплату, то взломают страничку и от имени друзей пишут подписчикам с просьбой помочь деньгами.

На этот раз злоумышленники пошли куда дальше.

Наталья живет в Пскове. Ее фамилию мы намеренно не будем указывать, ей и без того в последние дни пришлось несладко.

Все началось с того, что кто-то взломал страничку в социальных сетях. И пока хозяйка аккаунта занималась своими делами, жила, как говорится, привычной жизнью, кто-то от ее имени рассылал сообщения всем, кто числился у нее в друзьях. И сообщения были чудовищные: «У меня сестра умерла сегодня… Оторвался тромб».

Получатели приходили в ужас, тут же начинали писать в ответ: что и как, чем помочь. Люди выражали слова сочувствия.

Взломщик продолжал переписку, сообщая подробности, делясь своими переживаниями. Одна из подруг предложила перезвонить и поговорить по телефон. Но и тут автор сообщений от имени Натальи находил, что ответить, только бы не созваниваться: «Прости, я в таком подавленном состоянии сейчас, не передать словами, места себе найти не могу… Я уже не выношу этих разговоров».

Когда до Натальи все же дозвонились получатели таких сообщений, она пришла в ужас. Нет, не от того, что кто-то взломал страничку, а от того, что посторонние люди похоронили ее сестру и выманивают деньги на выдуманные похороны.

К этому моменту тех, кто раскусил мошенников в переписке, уже забанили авторы дурацкой шутки.

А вскоре выяснилось, что злоумышленники пошли еще дальше. Всем, кто поверил в историю о скончавшейся сестре, стали скидывать фото банковской карты. И на ней к удивлению самой Натальи, оказались ее имя и ее фамилия. Вот только банковские реквизиты не имели, конечно же, ничего общего с ее реквизитами. Друзья стали перечислять деньги.

Наталья обратилась в редакцию Псковского агентства информации в надежде остановить всех, на кого выходят мошенники. Первым шагом злоумышленников стала замена аватарки. Вместо привычной для всех картинки появилась свеча на темном фоне. Этот символ так часто сопровождает сообщения о личной беде, что для многих именно он стал поводом поверить в написанное мошенниками. Во-вторых, каждому из друзей мошенники не просто скинули реквизиты и просьбу о переводе денег, они поддерживали переписку, каждому отвечали, каждого жалобили, буквально манипулируя чувствами, отзываясь на то, что в ответ слали невидимые им друзья Натальи. В-третьих, мошенники даже создали картинку с лже-данными о банковском счете, и именно на фамилию Наташи на карте многие и клюнули. Но все это оказалось ловушкой для искренних людей, готовых прийти на помощь.