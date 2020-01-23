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Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода в Псковском районе

В Псковском районе на 9-м километре автодороги Псков - Изборск 26 января около 2:30 автомобиль Dodge Caravan под управлением 25-летнего жителя Печор насмерть сбил 30-летнего жителя Моглино. Он шёл в попутном направлении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. У водителя автомобиля имели признаки алкогольного опьянения.

В Гдовском районе на 5-м километре автодороги Кятицы - Самолва 25 января около 16:30 нетрезвый 52-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель получил рваную рану кисти, госпитализирован не был.

По фактам ДТП проводится проверка.

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