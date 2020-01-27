Дорожные работы на 16 объектах выполнены в Пскове в 2019 году

12:48, 27 января 2020, ПАИ

В прошлом году в Пскове были выполнены дорожные работы на 16 объектах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление городского хозяйства администрации города.

Так, был отремонтирован перекресток Рижского проспекта и улицы Петровской. Рабочие заменили дорожное покрытие и бортовой камень на участке длинной более 300 метров. На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерального и областного бюджетов были выделены 6 млн рублей.

Также в прошлом году был отремонтирован участок улицы Лагерной от улицы Максима Горького до областной больницы длинной около 200 метров. Ремонт был произведен за счет средств областного и городского бюджетов в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети Пскова». Всего были выделены 2,2 млн рублей. На эти средства подрядчик заменил асфальт на проезжей части и тротуаре и установил новый бортовой камень.

Кроме того, был отремонтирован участок улицы Пароменской от улицы Петровской до улицы Народной протяженностью около 1 километра. На ремонт были выделены 14 млн рублей из областного бюджета при софинансировании из муниципального бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». На эти деньги подрядчик заменил асфальт дороги, бортовые камни, тротуары, а также отремонтировал примыкание с улицей Киселева от Рижского проспекта до улицы Коммунальной.

В рамках этой же программы выполнен ремонт проезда Рижский проспект, 49 - Кузбасской дивизии, 22 на участке от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской дивизии, 22. Работы обошлись областному бюджету в 4,5 млн рублей. На участке длиной 240 метров заменено дорожное покрытие, установлены бортовые камни, на тротуарах уложена плитка.

Помимо этого, был отремонтирован участок улицы Стахановской от улицы Металлистов до улицы Вокзальной протяженностью чуть более 700 метров. Подрядчик убрал старое покрытие дороги и уложил новое, установил новые бортовые камни и обустроил тротуары. На эти цели из федерального бюджета были выделены 17 млн рублей.

Также за счёт федерального бюджета был отремонтирован участок улицы Петровской от улицы Розы Люксембург до улицы Красноармейской. На ремонт были выделены 11,6 млн рублей. На эти средства подрядчик выполнил ремонт 530 метров дороги с установкой нового бортового камня, асфальтированием тротуара и укладкой тактильной плитки на местах сопряжения с проезжей частью.

Аналогичные работы были проведены на участке в 530 метров улицы 23 Июля. На эту дорогу были затрачены около 9,8 млн рублей из федерального бюджета.

25,5 млн рублей из федерального бюджета были направлены на ремонт улицы Декабристов на участке от дома №20 на улице Германа до улицы Железнодорожной. Подрядчик уложил новое дорожное покрытие, укрепил обочины, заасфальтировал тротуар, установил бортовой камень и восстановил зеленую зону.

Кроме того, на двух объектах, начатых в 2019 году, дорожные работы продолжаются в рамках двухгодичных контрактов. Речь идет о реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной. А также о реконструкции улицы Яна Фабрициуса. Оба проекта реализуются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».