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74 тысячи рублей пропали с карты жительницы Бежаниц после звонка мошенников

У 61-летней пенсионерки из Бежаниц неизвестные мошенники похитили с карты более 74 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, через сайт от имени знакомой они предложили женщине поучаствовать в «банковской акции».

54-летней жительнице Псковского района на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что злоумышленники пытаются снять с ее банковской карты денежные средства. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания он сумел списать с карты псковички 72 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

69-летнего жителя Великолукского района под таким же предлогом мошенники лишили 22,5 тысяч рублей. 

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