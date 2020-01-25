Определены победители чемпионата Великих Лук по жиму штанги лежа

13:43, 27 января 2020, ПАИ

26 января в Великих Луках состоялся чемпионат города по жиму штанги лёжа, посвящённый 77-ой годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает портал «Псковский спорт», в соревнованиях поучаствовали около 20 спортсменов из Псковской и Тверской областей. Самому младшему участнику было 15 лет, старшему – 44 года.

Среди юношей от 15 до 16 лет первое место занял Кирилл Траскин, второе – Владислав Иванов, третье – Константин Богданов. Среди юношей от 17 до 19 лет победил Игорь Дышаков, а на втором и третьем месте оказались Николай Ракчев и Данила Шульский соответственно.

Среди спортсменов от 20 до 23 лет лучшим был Юрий Никандров. Второе место занял Александр Воронюк, а третье – Павел Ковкин.

Среди мужчин от 24 до 39 лет в весовой категории до 82,5 килограмма победил Олег Амеличев. На втором месте оказался Константин Новиков, на третьем – Алексей Герман. В этой же возрастной группе, но в весовой категории до 125 килограммов лучшим стал Сергей Фролов, а среди девушек от 24 до 39 лет победила Алёна Шестакова. В категории мастера от 40 до 44 лет победу одержал Вячеслав Воробьев.