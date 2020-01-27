«Скобари» взяли первое место в VI ежегодном конкурсе «Сытый студент»

11:54, 27 января 2020, ПАИ

Команда «Скобари» - студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса - одержала победу в конкурсе «Сытый студент». Второе и третье места достались «Туристам» из Псковского филиала Международной Академии туризма и «Dream Team» от Профкома ПсковГУ соответственно.

Конкурс «Сытый студент» пролшел в Пскове в шестой раз. Организатором мероприятия выступает МБУ «Псковский городской молодежный центр». Как сообщили Псковскому агентству новостей представители организаторов, блюда, приготовленные студентами оценивали, глава города Пскова Елена Полонская и другие представители администрации города, а также шеф-повар кафе «Вкус и Цвет», в котором и проходил конкурс.

В соревновании принимали участие 8 команд. За 30 минут студентам предстояло приготовить «Блюдо современного Псковича» из строго ограниченного набора продуктов. В распоряжении поваров имелись: мука, нарезной батон, подсолнечное масло, яйцо, картофель, варенная колбаса, йогурт, апельсин, яблоко, помидор, болгарский перец, огурец, сыр, соль, сахар, специи. Жюри оценивало вкусовые качества блюд, внешний вид, а также подачу.