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Общество

«Скобари» взяли первое место в VI ежегодном конкурсе «Сытый студент»

Команда «Скобари» - студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса - одержала победу в конкурсе «Сытый студент». Второе и третье места достались «Туристам» из Псковского филиала Международной Академии туризма и «Dream Team» от Профкома ПсковГУ соответственно.

Конкурс «Сытый студент» пролшел в Пскове в шестой раз. Организатором мероприятия выступает МБУ «Псковский городской молодежный центр». Как сообщили Псковскому агентству новостей представители организаторов, блюда, приготовленные студентами оценивали, глава города Пскова Елена Полонская и другие представители администрации города, а также шеф-повар кафе «Вкус и Цвет», в котором и проходил конкурс.

В соревновании принимали участие 8 команд. За 30 минут студентам предстояло приготовить «Блюдо современного Псковича» из строго ограниченного набора продуктов. В распоряжении поваров имелись: мука, нарезной батон, подсолнечное масло, яйцо, картофель, варенная колбаса, йогурт, апельсин, яблоко, помидор, болгарский перец, огурец, сыр, соль, сахар, специи. Жюри оценивало вкусовые качества блюд, внешний вид, а также подачу.

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