Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

13:18, 27 января 2020, ПАИ

63-летняя актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике, сообщил в «Инстаграме» её директор по связям с общественностью Ян Трунцев.

У артистки есть свой дом в этой стране, где она проживает на постоянной основе, однако уже целые сутки не выходит на связь, пишет РИА Новости. 25 января Наталья Андрейченко была в гостях у подруги в Канкуне, тогда же она пожаловалась на плохое самочувствие, но всё же села в машину. С тех пор актриса не отвечает.

«Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось», — отметил директор актрисы Ян Трунцев.