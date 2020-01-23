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Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

63-летняя актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике, сообщил в «Инстаграме» её директор по связям с общественностью Ян Трунцев.

У артистки есть свой дом в этой стране, где она проживает на постоянной основе, однако уже целые сутки не выходит на связь, пишет РИА Новости. 25 января Наталья Андрейченко была в гостях у подруги в Канкуне, тогда же она пожаловалась на плохое самочувствие, но всё же села в машину. С тех пор актриса не отвечает.

«Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось», — отметил директор актрисы Ян Трунцев.

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