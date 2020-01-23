Два водителя погибли при столкновении грузового и легкового автомобиля на трассе Петербург – Псков

16:45, 27 января 2020, ПАИ

Два водителя погибли при столкновении легкового и грузового автомобиля в Лужском районе Ленинградской области на 83-м километре трассы «Р-23» Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель - граница с Белоруссией, сообщают «Невские новости».

Авария произошла 27 января около 13:00. На трассе столкнулись легковой автомобиль «Fiat Albea» и ехавший на встречу грузовик Scania с полуприцепом. После столкновения фура съехала с дороги в кювет, где перевернулась.

О гибели водителя Fiat, которому на вид 65-70 лет, стало известно сразу, а вот мужчину, управлявшего грузовиком, сначала спасатели извлекали из кабины. Позже оказалось, что он тоже скончался от полученных травм. Личности погибших уточняются.

По факту произошедшей аварии ведется проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.