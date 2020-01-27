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Общество

Более 130 литров алкоголя изъяли полицейские в псковском баре

В Пскове полицейские из бара на улице Максима Горького изъяли более 130 литров алкоголя, которые продавались без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Пскову установили, что в баре продавалось спиртное без документов, подтверждающих легальность его производства и оборота. Кроме того, на продукции отсутствовала предусмотренная законодательством РФ маркировка, а сам алкоголь продавался ниже установленной минимальной розничной цены.

Всего полицейские изъяли в данном баре 168,5 литра спиртосодержащей жидкости: более 130 литров водки, 7,5 литра шампанского и 30 литров лосьона. Кроме того, они выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Продавца бара привлекли к административной ответственности.

Ранее стражи порядка уже выявляли в этом баре нарушения, связанные с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. На данный момент в отношении собственника объекта торговли проводится административное расследование.

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