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Общество

72-летнюю псковичку разыскивает двоюродная сестра

72-летнюю жительницу Пскова Татьяну Барковскую разыскивают родственники. Заявка на поиск женщины была создана 24 января 2020 года, информацию о розыске направила в адрес программы «Жди меня» двоюродная сестра пропавшей.

По имеющимся данным, Татьяна Барковская родилась в 1946 или 1947 году, проживала в Пскове, окончила Псковский педагогический институт.

«После смерти ее отца связь с родственниками прервалась», - добавила двоюродная сестра пропавшей Ирина Грачева.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят обратиться к волонтерам проекта «Жди меня» по адресу электронной почты pskovnews@mail.ru. На этот же адрес можно отправить и свою заявку о поиске.

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