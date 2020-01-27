Фреш-маркет «Корзинка» радует псковичей скидками

18:18, 27 января 2020, ПАИ

С начала этой недели и по 20 февраля фермерский рынок в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» фреш-маркет «Корзинка» будет радовать псковичей скидками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации комплекса.

Так, псковичи смогут купить по скидке куриное бедро за 130 рублей за килограмм, сливочный сыр (50% жирности) – за 395 рублей за килограмм, а также другие продукты.

Количество товара ограничено. Для покупателей рынка работает бесплатный подземный паркинг, а сам рынок открыт с 10:00 до 21:00.