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Общество

Фреш-маркет «Корзинка» радует псковичей скидками

 С начала этой недели и по 20 февраля фермерский рынок в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» фреш-маркет «Корзинка» будет радовать псковичей скидками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации комплекса.

Так, псковичи смогут купить по скидке куриное бедро за 130 рублей за килограмм, сливочный сыр (50% жирности) – за 395 рублей за килограмм, а также другие продукты. 

Количество товара ограничено. Для покупателей рынка работает бесплатный подземный паркинг, а сам рынок открыт с 10:00 до 21:00.

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