Экзотический питомец: в плюсской семье живёт редкая енотовидная собака

12:59, 24 июня 2024, ПАИ

В семье экзотических домашних питомцев жительницы Плюссы Кристины Заостровской появилась белоснежная енотовидная собака, пишет газета «Плюсский край».

Теперь вместе с лисом Дэрилом в семье Кристины Заостровской живёт белая енотовидная собака Арабэлла.

Жительница Плюссы давно хотела именно такого зверя, однако в природе они обычно другого окраса. Но в интернете она увидела, что заводчик из Ставропольского края продаёт белых енотовидных собак. Месяц назад после трёхдневной перевозки животное прибыло в дом Кристины Заостровской. Сейчас зверю сделали прививки, он находится на карантине.

«Её уже вся семья полюбила. Сама удивляюсь. Умная такая. Ко мне привыкла за день, лоток поняли за три дня, клетку как дом признаёт. Единственное, не понимает, что Дэйри её пока пытается съесть. Надеюсь, когда она станет взрослее и крупнее, они подружатся», – поделилась хозяйка необычного питомца.