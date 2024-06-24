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Общество

Экзотический питомец: в плюсской семье живёт редкая енотовидная собака

В семье экзотических домашних питомцев жительницы Плюссы Кристины Заостровской появилась белоснежная енотовидная собака, пишет газета «Плюсский край».

Экзотический питомец: в плюсской семье живёт редкая енотовидная собака. Фото здесь и далее предоставила Кристина Заостровская

Теперь вместе с лисом Дэрилом в семье Кристины Заостровской живёт белая енотовидная собака Арабэлла.

Жительница Плюссы давно хотела именно такого зверя, однако в природе они обычно другого окраса. Но в интернете она увидела, что заводчик из Ставропольского края продаёт белых енотовидных собак. Месяц назад после трёхдневной перевозки животное прибыло в дом Кристины Заостровской. Сейчас зверю сделали прививки, он находится на карантине.

«Её уже вся семья полюбила. Сама удивляюсь. Умная такая. Ко мне привыкла за день, лоток поняли за три дня, клетку как дом признаёт. Единственное, не понимает, что Дэйри её пока пытается съесть. Надеюсь, когда она станет взрослее и крупнее, они подружатся», – поделилась хозяйка необычного питомца.

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