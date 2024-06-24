Новая техника поступила в Опочецкий округ

14:59, 24 июня 2024, ПАИ

Современный трактор «Беларус-320.4М» стоимостью порядка 2,5 миллиона рублей приобрели для МУП «Коммунсервис» в Опочецком муниципальном округе, сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Дорожная машина оснащена навесным и прицепным оборудованием – фронтальным погрузчиком, отвалом, щёткой, разбрасывателем песка, поливомоечным оборудованием. Трактор будут использовать при обслуживании и уборке дорог, тротуаров и общественных мест.

Трактор приобретён в рамках программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Опочецкий муниципальный округ Псковской области на 2024-2030 годы».

«Благодарю губернатора Михаила Ведерникова и правительство Псковской области за оказанную помощь», – отметил Юрий Ильин.