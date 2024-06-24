Белую цаплю заметили в центре Пскова

14:08, 24 июня 2024, ПАИ

Белую цаплю заметили на реке Пскове у Финского парка в Пскове сегодня, 24 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, белая цапля обитает вдоль различных водоёмов и питается лягушками, рыбой, речными раками, змеями, мелкими грызунами и различными насекомыми.

Ранее птенца-слётка с красной шапочкой на голове заметила жительница Опочки на своём участке. Также двух лосей удалось сфотографировать в Пскове. А в Псковском кремле поймали лиса.