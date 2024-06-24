Псковскую выпускницу чествовали в Московском Кремле

15:49, 24 июня 2024, ПАИ

Торжественный приём в честь выпускников высших образовательных учреждений силовых ведомств прошёл в Георгиевском зале Кремлёвского дворца. В числе приглашенных в Кремль лучших молодых офицеров силовых ведомств, окончивших образовательные организации с отличием и золотой медалью, – выпускница Псковского филиала Университета ФСИН России Яна Царегородцева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала вуза.

Президент России Владимир Путин, поздравляя выпускников с окончанием обучения, выразил уверенность, что каждый из них на своём участке будет успешно решать поставленные задачи и всегда достойно нести звание российского офицера.

Золотая медалистка Яна Царегородцева, обучаясь в Псковском филиале Университета ФСИН России, показывала отличные знания и была активна в научно-исследовательской, творческой и волонтёрской деятельности, за что была удостоена грамоты Фонда содействия укреплению законности и правопорядка, именной стипендии ФСИН России и свидетельства о занесении на Доску почёта образовательной организации.