Привиться от гриппа смогут псковичи возле «Семейного магнита»

20:56, 27 января 2020, ПАИ

На этой неделе по 1 февраля Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Как сообщили Псковскому агентству информации в поликлинике, привиться можно будет на парковке гипермаркета «Семейный магнит» (Псков, улица Труда, 37а) с 10:00 до 14:00.

На стоянке будет дежурить мобильный ФАП - автобус с госномером В 862 КР 60. Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ, отмечают специалисты.

Диспансеризация в ФАПе будет включать в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерения артериального и внутриглазного давлений, ЭКГ, выдачу направлений на анализы и обследования.

Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача (8112) 53-49-42. Телефон отделения профилактики (8112) 53-62-14.