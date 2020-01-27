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Общество

Выставка книг блокадного Ленинграда будет работать в Пскове до июня

27 января в центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) открылась посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выставка «Книги, с которыми мы победили», в которой представлены блокадные издания из коллекции псковского краеведа Михаила Медникова. Книжная выставка будет работать до июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Самым ценным изданием на выставке является книга «Ленинград», посвященная 240-летию города и выпущенная тиражом всего 2,5 тысячи экземпляров в 1943 году.

Среди других изданий на выставке представлены поэтические сборники Константина Симонова, блокадное издание «Ленинградского дневника» Ольги Берггольц, первое издание «Пулковского меридиана» Веры Инбер, «Ленинградский год» Николая Тихонова, сборник стихотворений 1942 года «Ленинграду» Всеволода Азарова и многие другие книги карманного формата для солдатских гимнастёрок, привалов, окопов.

На выставке также представлены редкие открытки блокадного Ленинграда, выпущенные небольшим тиражом в окруженном врагами городе, на которых сохранились рукописные весточки ленинградцев родным, друзьям, любимым на «большую землю» зимой и весной 1942-43 годов со штемпелем «Проверено военной цензурой».

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