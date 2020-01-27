Автомобиль насмерть сбил мужчину в Порховском районе

09:06, 28 января 2020, ПАИ

57-летний мужчина погиб в результате наезда автомобиля в Порховском районе 27 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 7:35 на 3-м километре автодороги Порхов — Дно автомобиль Chevrolet NIVA под управлением 50-летнего жителя деревни Полоное Порховского района сбил мужчину, который шел в попутном направлении по середине полосы движения. Пешеход скончался от полученных травм в Порховской межрайонной больнице.

В тот же день в 7:30 у дома 4в на улице Юбилейной в деревне Неелово-1 Псковского района неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила ушибы, госпитализация не потребовалась.

Полиция просит очевидцев этого дорожно-транспортного происшествия обратиться по телефону «02» или в ближайшее отделение полиции.