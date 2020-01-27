Почти 500 тысяч человек получили российское гражданство в 2019 году

09:11, 28 января 2020, ПАИ

В прошлом году гражданство России получили почти 500 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.

По её словам, в последние шесть лет количество желающих получить гражданство РФ стабильно растёт. При этом она подчеркнула, что в 2018 году российское гражданство получили 270 тысяч человек. Таким образом, количество желающих получить гражданство РФ увеличилось за год на 85%.

Большинство получающих российские паспорта составляют граждане Украины – около 300 тысяч человек. На втором месте идут граждане Казахстана – 51 тысяча человек. Дальше следуют выходцы из Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении.