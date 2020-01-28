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Общество

Подорожание молока и мяса на 12% спрогнозировали в России

В России в текущем году до 12% может повыситься цена на мясо и молоко, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитический центр при правительстве, который составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

Также эксперты прогнозируют повышение в 2020 году цены на шоколад и вафли на 5-7% и на гречку – на 5-6%. По мнению специалистов, причиной подорожания данных продуктов является рост стоимости сырья, газа, электричества и других услуг, необходимых для производства.

В то же время эксперты отметили, что увеличение цены на молочную продукцию связано с её включением в список товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий». А вот гречка может подорожать из-за сокращения площади для посевов, добавили специалисты.

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