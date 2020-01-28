Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
В Уствятском районе возле деревни Церковище 28 января около 9:00 столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль с номерами Смоленской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В автобусе находилось 24 человека – работники Великолукского мясокомбината, а в грузовом автомобиле – 1 человек.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 3 человека: водитель грузового автомобиля и два пассажира автобуса. Пострадавшие доставляются в Великолукскую межрайонную больницу. За работниками Великолукского мясокомбината прибыл резервный автобус.