Капитальный ремонт проведен в Псковской межрайонной больнице

11:46, 28 января 2020, ПАИ

В Псковской межрайонной больнице провели капитальный ремонт, а также обновили медицинское оборудование. Работы проводили за счет федерального финансирования, в том числе на средства субсидии, выделенной Правительством РФ по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках капитального ремонта отремонтировали кровлю и фасад поликлиники на улице Школьной. В здании заменил все окна, частично отремонтировали цоколь и входы, для маломобильных граждан установили удобные пандусы. Кроме того, была отремонтирована кровля и фасад неврологического отделения больницы, а также всего комплекса зданий, которые находятся на Ленинградском шоссе, 65. На место шиферного покрытия установили металлочерепицу и обновили козырьки. Капитальный ремонт коснулся также мягкой кровли на здании пищеблока и столовой.

Внутри помещения обновили регистратуру. В здании больничного комплекса отремонтировали помещения, где установлены новый рентгеновский аппарат на 3 рабочих места с возможностью томографии, рентгенологический комплекс, флюорограф, аппарат искусственной вентиляции легких, современное эндоскопическое оборудование. Медицинская техника поставлена в учреждение в рамках реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение». На закупку оборудования направлено более 65 млн рублей.

В 2019 году Псковская межрайонная больница получила также в распоряжение два мобильных ФАПа. Помимо этого, в деревне Большое Загорье построен и оборудован модульный ФАП. Еще три стационарных фельдшерско-акушерских пункта были построены в 2018 году в деревнях Ершово, Верхолино и Подборовье.

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина отметила, что учреждение не ремонтировалось и не получало новое оборудование больше 35 лет.

«Хороший ремонт, современное оборудование, новые ФАПы — это возможность качественно и в комфортных условиях предоставлять населению медицинские услуги», - добавила Елена Уткина.

Поэтапный капитальный ремонт Псковской межрайонной больницы планируется до 2024 года.