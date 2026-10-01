Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Локне
Дву нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, задержали специалисты Госавтоинспекции Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, на улице Красноармейской в Пскове инспекторы ДПС городской Госавтоинспекции остановили для проверки иномарку Renault Sandero, за рулём которой находился нетрезвый 50-летний местный житель.
Ещё одного 23-летнего пьяного водителя, управлявшего автомобилем Lada Priora, полицейские выявили в Локне.
Автомобили изъяты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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