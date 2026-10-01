Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Локне

11:21, 01 октября 2026, ПАИ

Дву нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, задержали специалисты Госавтоинспекции Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, на улице Красноармейской в Пскове инспекторы ДПС городской Госавтоинспекции остановили для проверки иномарку Renault Sandero, за рулём которой находился нетрезвый 50-летний местный житель.

Ещё одного 23-летнего пьяного водителя, управлявшего автомобилем Lada Priora, полицейские выявили в Локне.

Автомобили изъяты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.