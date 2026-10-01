79% жителей региона получали госуслуги через интернет – ​Псковстат

11:19, 01 октября 2026, ПАИ

79 % жителей Псковской области в возрасте 15–72 лет в 2025 году пользовались государственными услугами через интернет. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

По данным статистики, показатель вырос на 6,6 процентного пункта к 2024 году. Данные приводятся на фоне общей положительной динамики использования интернета в регионе: в 2025 году сетью пользовались 87 % жителей области в возрасте 15 лет и старше, что на 2,7 процентного пункта больше, чем в 2024 году.

За пять лет доля пользователей интернета в регионе увеличилась на 5,1 процентного пункта. По данным статистики, из числа пользователей 77,3 % выходили в интернет ежедневно или почти каждый день.

Основным способом доступа в интернет остаётся мобильный телефон: им воспользовались 98,5 % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, использовавших интернет в течение последних трёх месяцев.