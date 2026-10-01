Руслан Гагкуев: Историков нужно сразу подключать к туристическим проектам

12:15, 01 октября 2026, ПАИ

Профессиональных историков нужно подключать к туристическим проектам на начальном этапе, а не в конце, заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества», член-корреспондент Российской академии образования Руслан Гагкуев на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Спасибо губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу [Ведерникову] за приглашение и возможность выступить, за большое внимание к сохранению исторической памяти. Псковская область – это пример того, как к этим вопросам нужно подходить», – сказал он.

Руслан Гагкуев отметил, что история и туризм связаны самым тесным образом. Участие профессиональных историков, по его словам, даёт возможность найти яркие сюжеты и создать культурный код. «Для историков участие в развитии отрасли – это возможность поделиться своими многолетними наработками, той информацией, которая может быть неизвестна. А это новые возможности для развития», – пояснил он.

По словам председателя правления Российского исторического общества, при подборе мест важно подключать учёных на начальном этапе. «Это поможет найти сюжеты, неожиданные факты, ценные источники. За счёт этого нередко рождаются сильные и востребованные проекты. И в Псковской области уделяется большое внимание этим аспектам», – отметил Руслан Гагкуев.

Он подчеркнул, что без исследовательской работы многие проекты попросту невозможны, и важно использовать потенциал краеведческого сообщества. Российское историческое общество поддерживает краеведов, проводит конкурсы и отмечает лучшие практики. «Совсем скоро подведём итоги очередного конкурса краеведов. Лучшие приедут в Москву, чтобы посоревноваться между собой», – сказал председатель правления Российского исторического общества.

Руслан Гагкуев также сообщил, что на Псковской земле благодаря поддержке губернатора стартует форум Российского исторического общества, посвящённый развитию регионов и малых городов. «Не нужно ждать, пока историки сами пробьются в туризм, нужно включать их в эту работу с самого начала. Тогда задумки станут ещё привлекательнее и мы достигнем тех показателей, которые обозначил президент Владимир Путин», – заключил он.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.