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В Пскове стартовал второй день форума «Сила бренда»

Второй день форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» стартовал с пленарного заседания «Государство как бренд-менеджер территорий: перспективы и ключевые инструменты» в актовом зале правительства Псковской области сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Модератором мероприятия выступила Кермен Манджиева – международный эксперт по стратегическим коммуникациям с более чем 20-летним опытом в маркетинге и PR.

Главная тема – как туристический бренд становится драйвером развития территорий, помогает привлекать инвестиции и создавать новые возможности для бизнеса и местных сообществ. Заседание международного туристического форума Псковской области открыл глава региона Михаил Ведерников, выступив с докладом.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.

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