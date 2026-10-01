Михаил Ведерников на форуме в Пскове рассказал о развитии туризма в регионе

11:37, 01 октября 2026, ПАИ

Туристический поток в Псковскую область вырос практически на 15 %, а в прошлом году регион посетили свыше трёх миллионов туристов и экскурсантов, заявил губернатор Михаил Ведерников, открывая пленарное заседание форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

















«Искренне рад вас приветствовать на форуме, который впервые проходит на Псковской земле. Тема актуальная и широкая. Туризм – одна из приоритетных отраслей, президент поставил задачу до 2030 года увеличить долю туризма в ВВП страны до 5 %. В Псковской области этот показатель уже составляет 4 % и мы делаем всё, чтобы обеспечить его дальнейший рост. Положительная тенденция уже есть. Налоговые поступления выросли в два раза», – сказал глава региона.

По его словам, сезонность постоянно сглаживается, люди возвращаются, чтобы провести в регионе длинные выходные. Михаил Ведерников отметил важность реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство»: создаются новые маршруты и среда, недавно появился причал для теплохода.

Особое внимание губернатор уделил развитию брендов. Часть из них – бренды территорий: Пушкинские Горы, Печоры, Изборск. «Очень важно развивать и событийные бренды, они помогают сгладить сезонность. Что очень важно – они делают территорию интересной для инвесторов», – подчеркнул он.

По словам Михаила Ведерникова, бизнесмен, принимая решения, исходит из экономики, но иногда и из эмоций от полученных впечатлений, на что влияют системные события. Так произошло в Печорах: инвестора привёл юбилей, 550-летие города превратили в большой туристический продукт. За четыре года число туристов там выросло вдвое – до 72 тысяч.

Губернатор также отметил, что в Пскове из самых разных сезонов сделали бренд «Рождество начинается здесь». Бизнес быстро подхватил идею, оформив в этом стиле витрины и меню. Весной реализовали проект «Весна, стоит только расправить крылья»: разработали птицу счастья из цветов, оформили в едином стиле остановки и автобусы, сделали аксессуары для телефонов, ленточки и магниты. Летом прошёл проект для семей с детьми «Псковские каникулы», его фестиваль собрал более 70 тысяч человек, добавил он.

«Бренды складываются в общий план. Мы используем все ресурсы и ставим измеримые цели. Высокий уровень сервиса и комфорта. Роль государства – создать условия, дать повод приехать, а бизнес подхватывает всё сам», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что у области есть общие проекты с корпокацией «Туризм.РФ», и пригласил участников форума в Печоры на фестиваль «Архондарик». «Спасибо всем, что приехали поделиться своими практиками. Соседям конкурировать не за чем. Продуктивной работы и хороших впечатлений», – заключил он.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.