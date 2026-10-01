Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников на форуме в Пскове рассказал о развитии туризма в регионе

Туристический поток в Псковскую область вырос практически на 15 %, а в прошлом году регион посетили свыше трёх миллионов туристов и экскурсантов, заявил губернатор Михаил Ведерников, открывая пленарное заседание форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове. День второй
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове. День второй
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове. День второй
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове. День второй
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове. День второй
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове. День второй
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове. День второй
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове. День второй
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове. День второй
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

«Искренне рад вас приветствовать на форуме, который впервые проходит на Псковской земле. Тема актуальная и широкая. Туризм – одна из приоритетных отраслей, президент поставил задачу до 2030 года увеличить долю туризма в ВВП страны до 5 %. В Псковской области этот показатель уже составляет 4 % и мы делаем всё, чтобы обеспечить его дальнейший рост. Положительная тенденция уже есть. Налоговые поступления выросли в два раза», – сказал глава региона.

По его словам, сезонность постоянно сглаживается, люди возвращаются, чтобы провести в регионе длинные выходные. Михаил Ведерников отметил важность реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство»: создаются новые маршруты и среда, недавно появился причал для теплохода.

Особое внимание губернатор уделил развитию брендов. Часть из них – бренды территорий: Пушкинские Горы, Печоры, Изборск. «Очень важно развивать и событийные бренды, они помогают сгладить сезонность. Что очень важно – они делают территорию интересной для инвесторов», – подчеркнул он.

По словам Михаила Ведерникова, бизнесмен, принимая решения, исходит из экономики, но иногда и из эмоций от полученных впечатлений, на что влияют системные события. Так произошло в Печорах: инвестора привёл юбилей, 550-летие города превратили в большой туристический продукт. За четыре года число туристов там выросло вдвое – до 72 тысяч.

Губернатор также отметил, что в Пскове из самых разных сезонов сделали бренд «Рождество начинается здесь». Бизнес быстро подхватил идею, оформив в этом стиле витрины и меню. Весной реализовали проект «Весна, стоит только расправить крылья»: разработали птицу счастья из цветов, оформили в едином стиле остановки и автобусы, сделали аксессуары для телефонов, ленточки и магниты. Летом прошёл проект для семей с детьми «Псковские каникулы», его фестиваль собрал более 70 тысяч человек, добавил он.

«Бренды складываются в общий план. Мы используем все ресурсы и ставим измеримые цели. Высокий уровень сервиса и комфорта. Роль государства – создать условия, дать повод приехать, а бизнес подхватывает всё сам», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что у области есть общие проекты с корпокацией «Туризм.РФ», и пригласил участников форума в Печоры на фестиваль «Архондарик». «Спасибо всем, что приехали поделиться своими практиками. Соседям конкурировать не за чем. Продуктивной работы и хороших впечатлений», – заключил он.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



01 октября 2026

Эксперт по брендингу назвал Псковскую область примером в работе над идентичностью
01 октября 2026

Фрески Мирожского монастыря назвали объектом мирового уровня на форуме «Сила бренда»
01 октября 2026

Борис Елкин поздравил жителей Псковской области с Днём пожилого человека
01 октября 2026

На «Архондарике» в Печорах пустят бесплатные шаттлы
01 октября 2026

Титан-Полимер» представил карьерные возможности на осенней ярмарке трудоустройства
01 октября 2026

Руслан Гагкуев: Историков нужно сразу подключать к туристическим проектам
01 октября 2026

Почти 70% жителей региона заказывали товары через интернет – Псковстат
01 октября 2026

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» оценил турпотенциал Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...