Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» оценил турпотенциал Псковской области

11:49, 01 октября 2026, ПАИ

Корпорация «Туризм.РФ» готова участвовать в развитии Псковской области как культурного, исторического и идеологического кластера, заявил генеральный директор корпорации Василий Швец на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я очень рад в очередной раз оказаться на Псковской земле. В разные годы мы виделись здесь с Михаилом Юрьевичем [губернатором Псковской области]. Каждый год появляется что-то новое. Город становится более комфортным, привлекательным и для жителей, и для туристов», – сказал он.

Василий Швец отметил, что работа команды губернатора видна и ощутима. Одной из главных достопримечательностей он назвал «Квартал Мейера». «Это просто уникальное место, и всё вокруг ожило. То, что Россия начинается здесь, – уже устоявшийся бренд», – подчеркнул глава корпорации.

По его словам, вклад туризма в валовой продукт уже сопоставим с сельским хозяйством. Корпорация «Туризм.РФ» была создана в 2020 году по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, упор делается на кластерное развитие. В качестве примеров Василий Швец привёл курорт в Тверской области, где создаётся не просто гостиница, а кластер с парком, конференц-залом и полем для гольфа, канатные дороги на Алтае, запущенные совместно со Сбером, и работу по созданию кластеров в Казани.

«Мы за эти годы накопили уникальный опыт, собрали его по всей стране с учётом региональных особенностей. Подготовили мастер-планы развития территорий во многих регионах, вплоть до Камчатки», – отметил он.

Василий Швец сообщил, что корпорация обсуждает развитие Псковской области как культурного, исторического и идеологического кластера. «Это уникальные места. Готовы участвовать в этом вопросе с вашей командой», – сказал он.

По его мнению, гостиница – это лишь часть туристической экосистемы, важны дополнительные логистические и досуговые связи. «Наш внутренний турист избалован, его трудно удивить. Но завлечь можно, если он почувствует для себя внутреннее, духовное обогащение. Возвращаются туда, где комфортно, где познавательно, туда, где впечатляет», – пояснил Швец.

Он добавил, что событийный календарь – это инвестиция в развитие территории. «Когда продвигается регион, сюда идёт поток клиентов, а за ними придёт инвестор. Бизнес смотрит, где есть спрос», – отметил глава корпорации «Туризм.РФ».

Среди уже сложившихся брендов Псковской области Швец назвал псковскую улитку, Псковский кремль, Троицкий собор, Двор Подзноева и «Квартал Мейера». «Люди, которые уехали с багажом впечатлений, – наши главные амбассадоры», – подчеркнул он.

Швец пожелал форуму расширять границы. «У Псковской области уже есть сила как у бренда. Туризм – это отрасль людей, для людей и про людей», – заключил он.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.