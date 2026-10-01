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Общество

Почти 70% жителей региона заказывали товары через интернет – Псковстат

В 2025 году 68,4 % жителей Псковской области в возрасте 15 лет и старше приобретали товары и услуги через интернет. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Фото: ПАИ

По данным статистики, показатель вырос на 9,8 процентного пункта к 2024 году. Эти данные приводятся на фоне общей динамики использования интернета в регионе: в 2025 году сетью пользовались 87 % жителей области в возрасте 15 лет и старше. Из них 77,3 % выходили в интернет ежедневно или почти каждый день.

Основным способом доступа в интернет остаётся мобильный телефон: им воспользовались 98,5 % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, использовавших интернет в течение последних трёх месяцев. В разрезе домашних хозяйств мобильный телефон или смартфон для выхода в интернет используется в 79,2 % домохозяйств региона.

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