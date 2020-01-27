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Культура

Показ фильма-обладателя «Золотой пальмовой ветви» состоится в Пскове

13 февраля в медиахолле Театрально-концертной дирекции в киноклубе Videodrome состоится эксклюзивный показ картины «Паразиты» режиссера Пона Джун-хо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Фильм завоевал на международном Каннском кинофестивале-2019 главный приз — Золотую пальмовую ветвь. Картина Пона Джун-хо также получила шесть номинаций премии Американской киноакадемии «Оскар» и является главным претендентом на победу.

«Обычное корейское семейство жизнь не балует. Приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды друг сына семейства, уезжая на стажировку за границу, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры», - говорится в описании к ленте.

«Паразиты» вначале покажутся плутовской комедией, потом сатирой, потом фарсом с элементами триллера или даже хоррора. 

Показ пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области. Начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте дирекции, в кассе драмтеатра и специальных терминалах-билетоматах.

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