Российские и белорусские архивисты в Пскове обсуждают перспективы развития отрасли

15:18, 30 сентября 2026, ПАИ

Совместное заседание коллегий департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства (Росархива) прошло в Пскове в среду, 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников заседания поприветствовала его заместитель Ольга Тимофеева. Вице-губернатор обратила внимание на значимость мероприятия для развития перспективных направлений совместной работы и укрепления международных связей в целом.

«Историческая память неразрывно объединяет наши народы. У России и Беларуси – общая история, общие испытания и победы, а документы не знают границ: они рассказывают о судьбах людей, о связях между регионами и странами, сохраняют и делают доступной нашу общую историю. Сегодня особенно важно сохранять и изучать эти источники, а также выстраивать сотрудничество между архивными службами: обмениваться опытом, реализовывать совместные проекты и исследования. Уверена, что такое партнёрство – лучший способ сохранить правду о прошлом и передать её будущим поколениям», – отметила Ольга Тимофеева в своём выступлении.

Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Олег Воинов также обратился к участникам заседания. «Псковщина – это живая летопись нашего общего прошлого, край с более чем тысячелетней историей, где древний кремль, белоснежные храмы хранят память веков. Здесь родились люди, чьи имена стали частью нашей общей культуры. Эта земля стала местом вдохновения Александра Сергеевича Пушкина. Именно здесь особенно остро понимаешь, для чего мы храним документальное наследие», – отметил Олег Воинов и рассказал о многолетнем плодотворном сотрудничестве департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Росархива.

«Сегодняшнее мероприятие – это свидетельство того, что белорусские и российские архивисты не просто соседи, а надёжные партнёры, друзья, объединённые общим национальным делом и общей ответственностью за сохранение документального наследия наших народов. Именно в такой взаимной поддержке и открытости мы видим залог успешного развития наших архивных служб», – добавил директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. Он также напомнил о масштабных профильных программах, которые реализуют Россия и Беларусь, направленных на модернизацию и цифровизацию архивного дела.

«Вызовы, которые стоят перед архивными отраслями, связаны со стремительным развитием технологий в архивной сфере, применением этих технологий деструктивными силами и необходимостью проработки адекватных мер, направленных на противодействие фальсификации истории и доступности архивных документов. Я убеждён, что реализация утверждённого плана совместных действий позволит найти эффективные методы решения всех стоящих перед нами задач», – выступил заместитель руководителя Федерального архивного агентства Сергей Костоглод.

В продолжение заседания участники обсудили вопросы комплектования, учёта, хранения и использования электронных архивных документов.

Напомним, совместные заседания коллегий проводятся ежегодно с 2006 года, по очереди в каждой из стран, в рамках соглашения о сотрудничестве в области архивного дела между Росархивом и департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. Предыдущая встреча в Пскове состоялась в 2012 году.