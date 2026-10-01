Опубликованы карточки с программой фестиваля монастырской кухни «Архондарик» в Печорах

07:31, 01 октября 2026, ПАИ

Карточки с программой фестиваля монастырской кухни «Архондарик» в Печорах опубликовали в канала Театрально-концертной дирекции Псковской области в мессенджере МАХ.

Фестиваль продлится три дня и пройдёт на нескольких площадках. На главной сцене выступят творческие коллективы и артисты. В зоне мастер-классов каждый день с 12:00 до 18:00 будут готовить блюда для всей семьи. «А в лектории вас ждут интересные лекции, флористический мастер-класс, а также мастер-класс по сервировке и украшению праздничного стола. Выбирайте, что вам по душе, и приходите всей семьёй!» – призвали организаторы.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие. В ходе работы фестиваля посетители смогут приобрести продукцию монастырей, а также ремесленников и крестьянско-фермерских хозяйств из Псковской области на сельскохозяйственной ярмарке.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.